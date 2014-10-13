Гройсман: децентрализация власти начнется 1 января 2015 года

Пакет законопроектов по реформированию системы местного самоуправления и децентрализации власти должен быть принят новым парламентом, заявил вице-премьер-министр Владимир Гройсман.

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"226 голосов в парламенте нам нужно для того, чтобы этот проект закона был принят. На данный момент мы не видим, что эти законы будут проголосованы, к примеру, завтра. Если это не будет проголосовано этим парламентом, это обязательно будет проголосовано новым парламентом", – сказал Владимир Гройсман.

"Мы понимаем, что реформы должны быть начаты с 1 января 2015 года", – добавил он.

Вице-премьер также подчеркнул, что реформа местного самоуправления, а также передача полномочий и финансовых ресурсов на места наряду с антикоррупционными мерами позволят в разы ускорить развитие регионов Украины и страны в целом.

Как сообщал УНИАН, в марте правительство представило концепцию изменений по децентрализации власти и расширению полномочий местного самоуправления.