Рада предварительно согласовала создание Национального антикоррупционного бюро

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

«ВР приняла проект закона о системе специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции в первом чтении», - написал он.

Читайте такжеПорошенко предлагает депутатам создать антикоррупционное бюроКак передает корреспондент УНИАН, за президентский проект закона о системе специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции (№5085) проголосовали 278 народных депутатов из 284, зарегистрированных в сессионном зале.

Кроме того, депутаты поддержали предложение о подготовке законопроекта к рассмотрению во втором чтении уже 14 октября.

Согласно законопроекту, систему специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции будут составлять органы прокуратуры, Национальное антикоррупционное бюро Украины, специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины.

Координацию деятельности специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции, а также надзор за соблюдением ими законов в соответствии с пунктом 3 статьи 121 Конституции Украины осуществляет Генеральный прокурор Украины и уполномоченные им прокуроры.

Национальное бюро создается президентом Украины в соответствии с настоящим и другими законами Украины. Основными принципами деятельности Национального бюро являются: уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина; законность; непредвзятость и справедливость; независимость Национального бюро и его работников; подконтрольность и подотчетность обществу и определенным законом государственным органам; открытость для демократического гражданского контроля; политическая нейтральность и внепартийность; единоначалие; взаимодействие с другими государственными органами, органами местного самоуправления, объединениями граждан.

Национальное бюро, в частности, осуществляет оперативно-розыскные мероприятия с целью предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия уголовных преступлений, отнесенных законом к его подследственности; осуществляет досудебное расследование уголовных правонарушений, отнесенных законом к его подследственности; проводит в соответствии с законом проверку на добропорядочность лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Верховная Рада не поддержала в первом чтении президентский проект Закона о системе специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции (№5085).

Депутаты включили законопроект в повестку дня лишь с третьей попытки 226 голосами. После включения законопроекта в повестку дня депутаты не поддержали его в первом чтении, дав за него только 207 голосов из 276, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил, представляя законопроект, депутат Руслан Князевич, который является представителем президента в парламенте, законопроектом предлагается создать новый государственный орган - Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Национальное бюро предлагается создать как государственный орган, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие уголовных преступлений, отнесенных к его компетенции.

Задачей Национального бюро предлагается определить противодействие уголовным коррупционным правонарушениям, которые совершены высшими должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, и представляют угрозу национальной безопасности.

Кроме того, законопроектом предлагается определить гарантии независимости Национального бюро, в частности, особый порядок конкурсного отбора директора Национального бюро и исчерпывающий перечень оснований прекращения полномочий директора Национального бюро, конкурсные принципы отбора других работников Национального бюро, их особую правовую и социальную защиту, надлежащие условия оплаты труда.