Украину призвали расширить полномочия сельсоветов

Об этом в эфире Телеканала новостей «24» заявил председатель Аграрного союза Украины, заместитель лидера политической партии «ЗАСТУП» Геннадий Новиков.

Он отметил, что власти всегда обеспечивали село по остаточному принципу: в сельские бюджеты поступало недостаточно средств, общины была ограничены в полномочиях.

«Сейчас землями распоряжаются в Киеве, а сельским советам остаются только проблемы. Принципиальная позиция партии «ЗАСТУП» — все, что происходит на территории сельской общины, должны решать в первую очередь селяне», — заявил Геннадий Новиков.

Поэтому, по его словам, «ЗАСТУП» настаивает на значительном расширении полномочий сельских общин. Это позволит селянам самим решать, какую дорогу ремонтировать, в какой деревне строить детсад, где прокладывать водопровод. Децентрализация — один из ключевых принципов в комплексной программе реформ «За родную землю!», которую разработала политсила.

«Мы считаем, что на карте Украины не должно остаться белых пятен.Земля должна распределяться между сельскими советами. Не должно быть территорий, которые не принадлежат к какому-либо сельскому совету.Только тогда мы сможем говорить о реальном местном самоуправлении», — отметил заместитель лидера партии «ЗАСТУП» Геннадий Новиков.

По мнению политика, децентрализация власти поможет общине самостоятельно распоряжаться своими доходами, а не годами ждать помощи из области или Киева. Сегодня единственной политсилой, которая встала на защиту селян, сельхозпроизводителей и определила собственным приоритетом развитие села, является политическая партия «Всеукраинское аграрное объединение «ЗАСТУП».