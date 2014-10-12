Порошенко рассчитывает на полное прекращение огня на Донбассе уже в ближайшие дни

Об этом говорится в обращении главы государства по реализации Мирного плана и укрепления обороноспособности государства.

”Мы рассчитываем уже в ближайшие дни добиться же полного прекращения огня. После того, как это произойдет, начнется создание буферной зоны. Обе стороны должны отвести тяжелые вооружения как минимум на 15 километров в глубь контролируемых территорий. Значительная часть, я надеюсь, покинет территорию Украины. Как следствие - образуется 30-километровый пояс безопасности. Это сделает невозможным обстрел боевиками населенных пунктов Донбасса и принесет долгожданную безопасность мирным жителям”, - отметил глава государства.

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Порошенко подчеркнул, что ”отвод тяжелого оружия и тяжелой техники калибра более ста миллиметров станет дополнительной гарантией соблюдения режима прекращения огня. Его невозможно будет больше нарушить спонтанно и безнаказанно”.

”Ключевая же из ключевых наших задач - установление контроля на украинско-российской границе. Ибо границы Украины - это святое. Они неизменны, и мы не отдадим ни клочка нашей земли. Мы восстановим суверенитет над каждым квадратным метром. Но для этого нужно время”, - добавил президент.