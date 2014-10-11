Кихтенко объяснил свое назначение и рассказал о первых шагах в качестве губернатора

Об этом заявил новоназначенный глава Донецкой ОГА Александр Кихтенко, сообщает Сегодня.

"Петр Алексеевич (Порошенко – ред.) сам ответил на вопрос о том, какими он видит мои первые шаги. Свое назначение он связывает с тем, что человек военный сможет связать военноую силу и гражданское общество", – прокомментировал свое назначение Александр Кихтенко.

По мнению Кихтенко, для Донбасса сегодня особенно важна эффективная работа силовых структур и гражданского общества.

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"В первую очередь, я хочу ознакомиться с реальной обстановкой в регионе", – отметил он .

По его словам, у него есть 10 дней для того, чтобы представить Президенту реальный план по урегулированию ситуации в Донецкой области.

Также Кихтенко добавил, что сам неоднократно бывал в Донбассе в качестве командующего внутренних войск.