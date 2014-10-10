Пятипроцентный барьер в парламент преодолевают пять партий - опрос

Блок Петра Порошенко, Радикальная партия, Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Народный фронт", "Гражданская позиция", Всеукраинское объединение "Свобода" и партия Сергея Тигипко "Сильная Украина" преодолевают барьер 5% и проходят в Верховную Раду. Об этом свидетельствуют данные опроса центра "Социальный мониторинг", которые обнародовал "Украинский Институт Социальных Исследований".

Так, согласно результатам опроса, Блок Петра Порошенко набирает 39,8% голосов, "Радикальная партия" - 11,2%, "Народный фронт" - 10,4%, "Батькивщина" - 5,9%, "Свобода" и "Гражданская позиция" - на 5,2%, "Сильная Украина" - 5,1%.

Близкими к проходному барьеру являются партии "Оппозиционный блок" - 4,9% и "Самопомич" - 4,4%.

52% опрошенных выразили готовность принять участие в выборах, если бы они проходили в ближайшие выходные, 23,9% - скорее приняли бы участие; 4,6% - скорее не участвовали, 14,4% - не принимали бы участие.

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Еще 5,1% респондентов не определились с ответом.

Опрос проводился с 30 сентября по 7 октября во всех областях Украины, в Донецкой и Луганской областях опрос проводился на контролируемых украинским государством территориях.

Всего опрошено 2 021 респондент возрастом от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Напомним, 1 октября Всеукраинская социологическая служба обнародовала результаты собственного опроса, по которым в Верховную Раду попадают Блок Порошенко, Радикальная партия, «Батькивщина» и «Свобода».