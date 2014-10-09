СНБО: Расширение зоны АТО не планируется (карта)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"Расширение зоны АТО не планируется. Размещенная в некоторых СМИ информация содержит неверные данные", - сказал Лысенко.

Напомним, ранее председатель Государственной службе по делам ветеранов войны и участников АТО Артур Деревянко заявил, что СБУ в ближайшее время обнародует территориальную зону АТО, в которую войдут Донецкая и Луганская области и, возможно, часть Харьковской.

Однако советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский отрицает возможность включения в зону АТО части Харьковской области.