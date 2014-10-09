Тарута: Боевики убивают мирных людей, чтобы вызвать ненависть к Украине

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации, об этом руководитель региона Сергей Тарута заявил на сегодняшней встрече с работниками Азовского судоремонтного завода в Мариуполе.

Читайте такжеВ Донецке при обстреле школы и автобуса погибли 10 мирных жителейГлава Донецкой ОГА подчеркнул, что украинские военные не стреляют по населенным пунктам, все разрушения и человеческие жертвы - от действий представителей самопровозглашенной республики.

Напомним, 8 октября сообщалось, что в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела погибли 7 мирных жителей, еще двое ранены.