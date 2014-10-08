В результате обстрела в Донецке погибли 7 мирных жителей
19:15, 08 октября 2014Общество
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В Куйбышевском районе Донецка в результате обстрелов погибли 7 мирных жителей, еще двое ранены.
REUTERS
Об этом на своей странице в соцсети написал заместитель председателя Ворошиловского райсовета Донецка Иван Приходько.
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"Куйбышевский район сейчас. Попадание в четвертый ЖЭК четверо погибших. Продуктовый магазин возле "Катрана" трое погибших и двое раненых. Попадание в 221 дом и в "Амстор", - написал он.
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