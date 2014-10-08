Сегодня утром погибли три жителя Донецка, еще 4 - ранены

Об этом пишет ОстроВ, ссылаясь на пресс-службу Донецкого горсовета.

«В результате боевых действий 8 октября в Донецке погибло три мирных жителя, еще 4 получили ранения различной степени тяжести», - говорится в сообщении.

Начиная с 19.30 7 октября и до 2.20 8 октября поступали сообщения о новых обстрелах Куйбышевского и Киевского районов. В результате попадания снарядов полностью уничтожен частный жилой дом №32 по улице Еременко и дом 41 по улице Садовой, разрушен жилой дом 98 по улице Крупской, а также балкон в многоквартирном доме по улице Батищева 11.

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По состоянию на 10.00 в районах тихо, сообщения от жителей о перестрелках не поступают.