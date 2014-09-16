Войска РФ и боевики активизировали диверсионные и провокационные действия в зоне АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Деятельность силовых подразделений Украины направлена на реализацию режима прекращения огня, который установлен с 18:00 5 сентября 2014 г. В тоже время со стороны террористов и российских военных активизировались обстрелы позиций сил АТО, диверсионные и провокационные действия», - отметил он.Читайте такжеТымчук: Россия перебрасывает живую силу и военную технику в Лисичанск и Дебальцево

По его словам, «в Донецкой области обстрелам подверглись Авдеевка, Ждановка, Нижняя Крынка, Тоненькое, Славное, Попасная, Еленовка, Майорское, Верхнеторецкое, Дебальцево, Малоорловка, Марьинка, Камышеваха, Криничное, Путепровод, Гранитное, Редкодуб, аэропорт Донецка, курган Острая Могила. В Луганской области – Станица Луганская, Донецкий, Миус, Центральный, Счастье, Чернухино, Золотое».