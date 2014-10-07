Боевики не прекращают атаки на донецкий аэропорт (карта АТО)

Об этом заявил сегодня во время брифинга представитель ИАЦ СНБОУ Андрей Лысенко.

По его словам, речь идет об очередных попытках штурма донецкого аэропорта, который террористы обстреливали из артиллерии, установок «Град» и танков. Украинские военные открыли огонь в ответ, террористы понесли потери. Сейчас российские наемники не прекращают атаки.

Наибольшее количество обстрелов наших военных зафиксировано во Дебальцево и Старогнатовкой Донецкой области и в районе города Счастье Луганской области.

В результате обстрелов за сутки погибли 5 украинских военнослужащих.

Боевых столкновений на границе вне зоны АТО не зафиксировано.