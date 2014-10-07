Под Старогнатовкой силы АТО атаковала ДРГ боевиков, погиб военный - пресс-центр

Об этом сообщает пресс-центр АТО в сводке по состоянию на 07:50 7 октября.

"Боевики не прекращают попыток штурма Донецкого аэропорта, продолжают обстрелы позиций наших войск на его территории", - говорится в сообщении.

Также боевики совершили обстрелы блокпостов украинских силовиков, которые охраняют ТЭС в городе Счастье, что обеспечивает электричеством Луганск, и совершили нападение на дозор одного из украинских подразделений в районе Касьяновки, что неподалеку от Мариуполя.

Читайте такжеБоевики продолжили обстрелы Донецка: 3 человека погибли, 4 - раненыВ результате боевого столкновения сил АТО с диверсионно-разведывательным подразделением боевиков в районе Старогнатовки один украинский военнослужащий погиб, семеро получили ранения различной степени тяжести.

В Марьинке во время осмотра транспортного средства на блокпосту неизвестные лица открыли огонь по личному составу дежурной смены. Ответным огнем один нарушитель убит, другой ранен.

Силами АТО зафиксированы и боевые столкновения между различными группировками боевиков. Так, из района Кондратьевки нанесен огневой удар по Горловке, а из Ждановки произведен минометный обстрел Донецка.