За сутки в зоне АТО погибли 5 военных, 28 - ранены

Об этом сообщил главный военный прокурор - заместитель генерального прокурора Анатолий Матиос.

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"По состоянию на утро сегодняшнего числа к безвозвратным потерям отнесены 5 военнослужащих, погибших за минувшие сутки так называемого перемирия со стороны боевиков и военных Российской Федерации, которые действуют против наших частей и соединений", - сказал Анатолий Матиос.

По его словам, ранения в течение минувших суток получили 28 военнослужащих.