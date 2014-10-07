За сутки в зоне АТО погибли 5 военных, 28 - ранены
12:47, 07 октября 2014Политика
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За минувшие сутки в зоне АТО погибли 5 украинских военнослужащих, 28 - получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщил главный военный прокурор - заместитель генерального прокурора Анатолий Матиос.
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"По состоянию на утро сегодняшнего числа к безвозвратным потерям отнесены 5 военнослужащих, погибших за минувшие сутки так называемого перемирия со стороны боевиков и военных Российской Федерации, которые действуют против наших частей и соединений", - сказал Анатолий Матиос.
По его словам, ранения в течение минувших суток получили 28 военнослужащих.
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