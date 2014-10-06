Адвокат «Айдара»: власть оказывает давление и дискредитирует добровольческие батальоны

Как сообщает Радио Свобода, таким образом защитник прокомментировал открытие уголовного производства против бойцов батальона «Айдар» Валерия Гаврилова и Андрея Ревуцкого, которые привезли в Киев бывшего ”заместителя министра здравоохранения” террористической организации «ЛНР» Павла Малыша.

«Те документы, которые были в материалах, с которыми мы ознакомились, они противоречивы, основаны на предположениях, никаких доказательств нет. Даже показания потерпевшего и жены являются противоречивыми. То есть, это все выглядит как дискредитация добровольческих батальонов», – сказал Башловка.

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Он сообщил, что батальон собирает 48 тыс. грн на залог для двух «айдаровцев», которых обвиняют в похищении Малыша.

Вместе с тем адвокат считает, что выдвинутые бойцам обвинения необъективны, ведь они пытались противодействовать более серьезному нарушению – сепаратизму, а следовательно, по закону, поступили правильно. «Айдаровцам» грозит до 5 лет лишения свободы.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook сообщил, что Малыш «был назван в июне заместителем «министра здравоохранения» «ЛНР», но к исполнению обязанностей не приступил и покинул Луганск».

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Как сообщал УНИАН, пресс-служба Луганского областного совета заявила, что в Северодонецке бойцы батальона «Айдар» 2 октября незаконно задержали депутата облсовета Малыша. Согласно сообщению, Малыш приехал в город по служебным делам в областную государственную администрацию, но был задержан без объяснений.

4 октября советник главы МВД Геращенко заявил, что в Киеве милиция задержала двух бойцов батальона «Айдар». По его данным, «айдаровцы» были задержаны на арендованной квартире Малыша в Киеве, куда бойцы батальона этапировали сторонника террористов по согласованию с СБУ.

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В частности, как отметил Геращенко, он говорил с комбатом батальона ”Айдар” Сергеем Мельничуком, который заявил, что бойцы ”Айдара” задержали Малыша по согласованию с руководством УСБУ в Луганской области и что Малыш ”дал показания в сепаратизме, в том, что он ездил в Крым и получал там какие-то задания”.

5 октября главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что двум бойцам батальона “Айдар”, которые задержали и этапировали Малыша, предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы.

В ночь на 5 октября Печерский райсуд Киева принял решение отпустить двух бойцов батальона ”Айдар” Валерия Гаврилова и Андрея Ревуцкого под залог. Деньги они должны внести в течение 5 дней. Судья установил залог в размере по 20 минимальных зарплат, или по 24 тыс. грн.