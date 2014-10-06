Блок Петра Порошенко выставил конкурентом Довгого на выборах его же человека

Об этом в блоге на "Украинской правде" написал журналист Сергей Лещенко. "На сегодня наиболее кричащей ситуация является в округе 102, это – Кировоградская область. Фаворит здесь бывший секретарь Киевского горсовета, ближайший соратник Леонида Черновецкого Олесь Довгий", - сообщил он.

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"Блок Петра Порошенко" выдвинул по этому округом малоизвестного Бондаря Вадима Юрьевича. По информации моих источников, он является "техническим кандидатом" Олеся Довгого и не производит никакой активности. Фактически, округ слит, потому что любой реальный кандидат с брендом "Порошенко" здесь не оставил бы Олесю Довгому шансов – 4 месяца назад президент победил здесь с почти трехкратным отрывом от преследователя", - пишет журналист.

Вадим Бондарь вовлечен в работу штаба своего конкурента Олеся Довгого. В частности, в его структурах он курирует вопрос наружной рекламы, печатной продукции, газетных материалов.

По словам другого кандидата по округу Андрея Лавруся, когда местные жители спрашивают у агитаторов Олеся Довгого, откуда у него деньги на выборы, те централизованно отвечают, что "Довгому на свадьбу Черновецкий подарил миллион".

Чтобы быть уверенным в победе, Олесь Довгий должен был выдвинуть от фаворита выборов не просто лояльного - а проверенного человека. "У меня есть основания утверждать, что кандидата-самовыдвиженца Довгого и кандидата от Блока Петра Порошенко Бондаря связывает совместная работа на Черновецкого", - отметил Сергей Лещенко.

"Более того, существуют документальные доказательства, что кандидат от Блока Петра Порошенко за "округом Довгого" Вадим Бондарь - человек Черновецкого. Доказать это нам поможет партнер кандидата Владимир Боровик", - отметил журналист.

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По его словам, в прошлом сотрудник "Правекс-Банка", а теперь кандидат Бондарь является директором и совладельцем ООО "К.МЕДИА", где его партнером является ООО "Инвестиционная Группа "Бистратеджик" Владимира Боровика, совладельца ООО "Комфорт-Таун" – компании, которые выполняет функции ЖЕКа в жилом комплексе Черновецких " Комфорт-Таун", построенном на месте завода "Вулкан" космического мэра.

Кроме того, Боровик через свои структуры являются эксклюзивным продавцом жилья в "Комфорт-Тауне" Леонида Черновецкого.

Кандидат Бондарь с 2012 года и до недавнего времени был совладельцем проекта Черновецкого ООО "Купискидку", где его партнером выступает тот же Боровик через ООО "Инвестиционная Группа "Бистратеджик".

Недавно Бондарь свою долю в этом проекте переписал на Андрея Курского, доверенное лицо Леонида Черновецкого на выборах-2004 и бівшего начальника горловского отделения "Правекс-Банка".

О причастности к проекту "Купискидку" говорит и сам Леонид Черновецкий.