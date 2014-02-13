Черновецкий заявил, что продолжает раздавать гречку и кормит почти миллион человек

Отвечая на комментарии людей на своей странице в соцсети Черновецкий написал, что и сейчас продолжает раздавать людям гречку и предоставляет около 1200 бесплатных обедов для обездоленных ежедневно, передает ТСН.

"Гречку, кстати, я продолжаю раздавать в ещё больших количествах: 1200 бесплатных обедов в день для обездоленных. А в год я кормлю хорошими обедами почти миллион человек. Но ни мэром, никем, при этом себя не вижу..." , - написал экс-глава Киева.