ЦИК провела жеребьевку очередности на телеэфир: первым пойдет "Правый сектор"

Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку относительно очередности предоставления политическим партиям, кандидаты в народные депутаты Украины от которых зарегистрированы в общегосударственном многомандатном избирательном округе, эфирного времени на общенациональных теле - и радиоканалах за счет и в пределах средств государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение внеочередных выборов народных депутатов 26 октября 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, жеребьевка состоялась сегодня на заседании ЦИК.

Эфирное время будет предоставляться Национальной телекомпанией и Национальной радиокомпанией.

На Первом национальном канале - по 60 минут в два этапа, двумя равными частями по 30 минут.

На Первом канале Национальной радиокомпании Украины - по 50 минут в два этапа, двумя равными частями.

Читайте такжеЦИК определила порядковые номера партий на выборах в РадуВ соответствии с результатами жеребьевки, очередность предоставления эфирного времени на Первом национальном канале определена следующим образом:

1. Правый сектор

2. Радикальная партия Ляшко

3. Украина будущего

4. Видродження

5. Свобода

6. КПУ

7. Батькивщина

8. Интернет-партия

9. Зеленая планета

10. Партия зеленых Украины

11. 5.10

12. Единая страна

13. Гражданская позиция

14. Оппозиционный блок

15. Сильная Украина

16. Сила и честь

17. Украина - единая страна

18. Солидарность женщин Украины

19. Блок Петра Порошенко

20. Сила людей

21. Конгресс украинских националистов

22. Заступ

23. Самопомич

24. Новая политика

25. Народный фронт

26. Гражданское движение Украины

27. Национально-демократическая партия Украины

28. Либеральная партия Украины

29. Блок левых сил

Согласно результатам жеребьевки относительно очередности предоставления эфирного времени на радио, партии будут иметь возможность выступить в таком порядке:

1. Единая страна

2. КПУ

3. Блок Петра Порошенко

4. Свобода

5. Народный фронт

6. Конгресс украинских националистов

7. Либеральная партия Украины

8. Украина - единая страна

9. Гражданская позиция

10. Новая политика

11. Интернет-партия

12. Сильная Украина

13. Сила людей

14. 5.10

15. Гражданское движение Украины

16. Зеленая планета

17. Оппозиционный блок

18. Правый сектор

19. Сила и честь

20. Заступ

21. Самопомич

22. Радикальная партия

23. Национально-демократическая партия Украины

24. Партия зеленых Украины

25. Украина будущего

26. Блок левых сил

27. Солидарность женщин Украины

28. Батькивщина

29. Видродження.