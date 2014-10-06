Bild: Германия отправляет своих десантников в Украину, они уже проходят подготовку на полигоне

Десантники уже проходят подготовку на полигоне в городе Зеедорф в федеральной земле Нижняя Саксония, сообщает Bild, перевод публикации приводит Инопресса.

Всего, по данным минобороны ФРГ, в Украину планируется отправить до 200 десантников: 150 будут обслуживать разведывательные беспилотники, остальные 50 - заниматься обеспечением безопасности наблюдателей ОБСЕ. Солдаты будут вооружены, отмечают корреспонденты.

На отправке немецких солдат, как говорится далее, настаивала германо-французская группа экспертов, которая находилась на востоке Украины с середины сентября и, ознакомившись с обстановкой, пришла к выводу, что ОБСЕ сможет контролировать перемирие лишь в условиях безопасности и это могут обеспечить военнослужащие западных стран. По информации Bild, договоренности о сотрудничестве по этому вопросу "на полях" саммита НАТО в Уэльсе достигли лично канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд.

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"Наша совместная цель - стабилизация ситуации на востоке Украины, которая бы впоследствии завершилась мирным процессом", - заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.