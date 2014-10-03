Боевики ДНР пытались скрыть убийство сотрудника Красного Креста - Аваков
22:57, 03 октября 2014Политика
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Боевики ДНР с помощью российских средств массовой информации пытались скрыть свою причастность к убийству сотрудника Международного Комитета Красного Креста.
Боевики ДНР пытались скрыть убийство сотрудника Красного Креста, сообщил Аваков/ УНИАН
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Он опубликовал разговор так называемых "премьера" "ДНР" Захарченко, "министра обороны" "ДНР" Кононова и спецкорреспондента российского телеканала "РТР" Поддубного.
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По данным МВД, эти люди "пытались ввести в заблуждение международное сообщество и скомпрометировать ВСУ".
Как сообщал УНИАН, 2 октября был обстрелян центр Донецка. В результате обстрела погиб сотрудник Красного Креста. Он был гражданином Швейцарии.
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