Боевики ДНР пытались скрыть убийство сотрудника Красного Креста - Аваков

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он опубликовал разговор так называемых "премьера" "ДНР" Захарченко, "министра обороны" "ДНР" Кононова и спецкорреспондента российского телеканала "РТР" Поддубного.

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По данным МВД, эти люди "пытались ввести в заблуждение международное сообщество и скомпрометировать ВСУ".

Как сообщал УНИАН, 2 октября был обстрелян центр Донецка. В результате обстрела погиб сотрудник Красного Креста. Он был гражданином Швейцарии.