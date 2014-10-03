Погибший в Донецке сотрудник Красного креста мог быть убит из-за обстрела «Ураганами»

Об этом говорится в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, опубликованном на сайте ОБСЕ, сообщает РБК-Украина.

"С 17:15 до 18:00 2 октября с интервалом каждые пятнадцать минут сотрудники спецмиссии слышали очень громкие взрывы где-то на севере Донецка. Около 18:00 мониторщики услышали последовательность из пяти быстрых очередей, которые они определили как ракеты "Ураган", снова в северной части города", - говорится в отчете.

Пятнадцать минут спустя руководитель местного отделения МККК в Донецке, позвонив по телефону из Киева, сообщил, что офис Красного Креста в Донецке был обстрелян и один сотрудник был убит.

Согласно отчету миссии ОБСЕ, в 18:30 экстренные службы самопровозглашенной "Донецкой народной республики" (ДНР) подтвердили спецмиссии ОБСЕ, что они приехали в офисе МККК, расположенный в 2,7 км на северо-запад от центра города, и нашли тело. По данным экстренных служб, "полиция" ДНР, также прибывшая на место происшествия, обнаружила документы, удостоверяющие личность погибшего как гражданина Швейцарии.

Читайте такжеМИД Украины об убийстве сотрудника Красного Креста: Этот теракт не имеет никакого оправдания

Напомним, вчера вечером корреспондент The New York Times Эндрю Рот в своем Twitter сообщил, что в Донецке в результате обстрела погиб швейцарский сотрудник Красного Креста.

В МИД Украины обстрел офиса Красного Креста в Донецке назвали терактом.