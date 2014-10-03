В Украину прибудет делегация послов стран ОБСЕ

Об этом сообщил на брифинге в дипломатической академии постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук.

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По его словам, 6 октября Украину посетит большая делегация из стран-членов ОБСЕ. "Группа состоит из 35 послов стран ОБСЕ", - сказал Игорь Прокопчук.

Как сказал дипломат, этот визит является свидетельством большого интереса международного сообщества к урегулированию ситуации в Украине.

Как сообщал УНИАН, со времени обострения конфликта на Донбассе, ОБСЕ усилила свою деятельность в Украине. В частности, организация направила своих наблюдателей для расследования авиакатастрофы Boeing-777, а также для мониторинга соблюдения режима прекращения огня.

Сегодня президент председательствующей в ОБСЕ Швейцарии Дидье Буркхальтер призывает все стороны конфликта на востоке Украины прекратить боевые действия в связи с гибелью мирного населения и сотрудника Международного Комитета Красного Креста.