Турчинов: После минских договоренностей боевики нарушили перемирие более тысячи раз
После принятия минских договоренностей боевики не прекратили наступательные действия.
Режим прекращения огня был нарушен более тысячи раз.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Александр Турчинов сказал на встрече с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. На этой встрече также присутствует премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
Турчинов отметил: «К величайшему сожалению, несмотря на мирные инициативы президента, не прекращается агрессия РФ против Украины, военные действия против нашей страны».
«После (минских) договоренностей более тысячи раз было нарушено решение о прекращении огня», - отметил председатель ВР.
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По словам Турчинова, на востоке продолжают погибать украинские военные и мирные жители.
Турчинов также подчеркнул, что есть много случаев, когда боевики «уничтожали ваши церкви, молитвенные дома, убивали священнослужителей».
По его предложению присутствующие почтили минутой молчания память всех священнослужителей и мирных жителей, которые погибли в Украине.
Как известно, 5 сентября в Минске на встрече трехсторонней контактной группы был подписан предварительный протокол к соглашению о прекращении огня на Донбассе.
20 сентября в Минске по итогам встречи трехсторонней контактной группы был подписан меморандум из 9 пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведение наступательных действий.