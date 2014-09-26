Кабмин предлагает применить персональные санкции к тысяче сторонников агрессии РФ

Как сообщили УНИАН в департаменте коммуникации и связей с общественностью Секретариата Кабинета министров, речь идет о 1000 граждан и 209 компаниях, подозреваемых в пособничестве и поддержке агрессии России против Украины.

«На выполнение принятого парламентом по инициативе правительства Закона Украины «О санкциях» 12 августа Кабинет министров согласовал и предоставил на рассмотрение СНБО предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер по отношению к 209 юридическим и более 1000 физическим лицам за поддержку агрессии РФ против Украины», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 11 сентября в Украине вступил в силу закон о санкциях, разработанный правительством, принятый Верховной Радой и подписанный президентом Украины.

Согласно тексту закона, его задачей является защита национальных интересов, суверенитета и территориальной целостности, противодействие терроризму, защита и восстановление нарушенных прав украинских граждан. Санкции могут быть введены против иностранного государства, физического или юридического лица иностранного государства, лиц без гражданства, против террористов и их пособников.

Основаниями для введения санкций являются прямые или потенциальные угрозы иностранного государства, физических или юридических лиц в отношении суверенитета Украины, ее территориальной целостности, оккупация территории Украины или создание барьеров для экономического роста Украины, причинение материального ущерба. Также основаниями для введения санкций могут служить решения Генеральной ассамблеи или Совета безопасности ООН, решения и регламенты Совета Европы, факты нарушения Общей декларации прав человека или Статуса ООН.

Виды санкций, согласно тексту закона, разделены на 25 позиций и предполагают, в частности, блокирование активов, ограничение торговли, ограничение или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по украинской территории, остановку выполнения финансовых обязательств, аннулирование лицензий и разрешений, запрет на участие в приватизации, запрет на участие в процессе государственных закупок, запрет на участие в операциях с ценными бумагами, запрет на передачу технологий и имущественных прав, а также запрет и отмену всех переговоров, визитов и деловых контактов.

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Как отмечается, санкции могут быть срочными или бессрочными. Решение о введении санкций принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины и вводит в действие президент Украины своим указом.

Предварительный список персональных санкций включал 172 физических и 65 юридических лиц из РФ и ряда других стран, поддерживающих российскую агрессию на востоке Украины.