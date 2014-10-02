Le Monde: ЕС предупредил Россию, что ей не стоит вводить санкции против Украины

В статье, которая называется «ЕС предупредил Россию о том, что ей не стоит вводить санкции против Украины», опубликованной во французской газете Le Monde, сообщается о том, что председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу в среду 1 октября предупредил президента России Владимира Путина о том, что не следует вводить новые торговые ограничения для Украины.

«Реализация постановления, недавно принятого правительством России, которое предполагает введение новых торговых ограничений для Украины (...) противоречит договору, согласно которому Европейский союз согласился отложить осуществление соглашения о зоне свободной торговле с Украиной», – написал г-н Баррозу в своем письме к Путину.

Глава органа исполнительной власти ЕС ответил на письмо, которое ему отправил 17 сентября президент России с просьбой пересмотреть соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, подписание которого вызвало конфликт в Украине и кризис в отношениях с Россией.

Чтобы уменьшить напряженность, Брюссель согласился 12 сентября отложить до 1 января 2016 г. реализацию торговой части соглашения. Но в обмен на эту уступку, которая должна заверить Россию в том, что ей не стоит опасаться наплыва европейских товаров на ее рынки, Москва обязалась не отменять льготные условия торговли для Украины, которые действовали до кризиса.

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Баррозу еще раз подтвердил, что ЕС, который и раньше выступал против этого, отказался выполнить просьбу России о пересмотре соглашения об ассоциации. Он напомнил, что соглашение «остается двусторонним», что означает, что «любые поправки» могут вносить только стороны-участницы договора. Компромисс, который был достигнут 12 сентября, «не может и ни в коем случае не должен ограничивать суверенные прерогативы Украины», – настаивает он.

Напряженность в газовом вопросе

Еврокомиссия заявила в среду, что она работает над тем, чтобы определить дату новых переговоров с Украиной и Россией, направленных на урегулирование спора о счете за газ, который Киев должен оплатить. Исполнительный орган власти ЕС надеется достичь соглашения, которое бы позволило найти выход из тупика. Москва приостановила поставки газа в Украину в июне, заявив, что страна должна выплатить долги за газ в размере 5 млрд. долл.

После нескольких месяцев переговоров Россия и Украина, казалось, были готовы заключить соглашение на прошлой неделе во время переговоров в Берлине. Министр энергетики России Александр Новак заявил в понедельник, что переговоры будут возобновлены в Берлине в четверг или пятницу. Тем не менее, пресс-секретарь министерства заявил агентству Reuters в Москве в среду, что конкретную дату возобновления переговоров еще не определили.

Еще одним свидетельством напряженности отношений между Украиной и Россией было то, что словацкая компания-импортер SPP отметила, что поставки российского газа в Словакию сократились на 50 % в ночь на вторник, сообщил в среду премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Россияне объяснили это техническими причинами, уточнил Фицо, для которого газ стал «задачей в политической борьбе».

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Сокращение поставок с того же заказа, объем которых уменьшился больше чем на 20% в предыдущие дни, было также зарегистрировано на австрийском заводе в Баумгартене, который занимается транспортировкой газа, сказал Фицо на телевизионной пресс-конференции. Но импортер SPP в свою очередь заявил, что сокращение объема поставок было отмечено в исходном пункте Вельке Капушаны на украинской границе.

Герхард Шредер против санкций

На конференции в Ростоке, на севере Германии, социал-демократ, бывший канцлер (1998-2005 гг.) и друг Владимира Путина Герхард Шредер призвал ЕС и Россию «выйти из спирали санкций», несмотря на украинский кризис. «Санкции и контрсанкции наносят большой вред обеим сторонам», – сказал Шредер во время своего выступления перед 400 участниками конференции, посвященной германо-российским экономическим отношениям.

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Герхард Шредер является председателем Наблюдательного совета Nord Stream AG, соединяющего Россию и Европу через Балтийское море. В апреле он отпраздновал свое 70-летие в компании Владимира Путина в разгар украинского кризиса, шаг, который остро раскритиковали в Германии. Шредер усыновил двух российских детей, как сообщают СМИ, при содействии президента Путина, который был офицером КГБ в Дрездене в бывшей коммунистической Восточной Германии.