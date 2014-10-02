Лидеры "ДНР" и "ЛНР" хотят ввести подоходный налог и присоединиться к РФ

Об этом сообщил на своей странице в соцсети руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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Кроме этого он добавил, что на их основе будет создан "Юго-Западный федеральный округ РФ". Подобные заявления, сделанные в частных беседах, зафиксированы и на уровне представителей руководства "ЛНР".

Кроме этого, Дмитрий Тымчук сообщил, что "руководство террористических организаций планирует ввести "подоходный налог" в размере 20% от дохода. В "ЛНР" налог планируется ввести с 15 октября. На данный момент "налоги" в "ЛНР" и "ДНР" (в первую очередь – для бизнесменов) в виде поборов "на нужды республик" уже существуют, их размер отдельные террористические группы устанавливают по своему усмотрению.