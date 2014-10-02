За сутки российские войска и боевики пытались 4 раза взять штурмом аэропорт в Донецке

За минувшие сутки зафиксировано более 30 обстрелов боевиками позиций украинских войск. Обстрелы производились из танков, минометов, ствольной артиллерии, РСЗО и стрелкового оружия.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"4 раза российско-террористические войска пытались штурмовать аэропорт "Донецк". Все атаки отбиты, противник понес существенные потери", - пишет он.

В 6.00 началось новое массированное наступление на позиции украинских войск, базирующиеся в аэропорту Донецка.

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Обстрелам подверглись позиции войск:

- 6 раз - опорный пункт возле н.п. Никишино;

- 4 раза - позиции возле н.п. Редкодуб;

- 3 раза наносился огневой удар по подразделениям возле н.п. Тоненькое.

По 2 раза обстреляны позиции сил АТО возле Авдеевки, Красногоровки, Малоорловки, кургана Острая Могила.

Также обстреляны блокпосты и опорные пункты украинских войск вблизи н.п. Счастье, Пески, Попасная, Еленовка.