Завтра состоится встреча президента Украины с иностранными инвесторами

Порошенко и Яценюк встретятся с представителями компаний, которые входят в Европейскую бизнес-ассоциацию и Американскую торговую палату.

В четверг, 2 октября, Президент Украины Петр Порошенко и Премьер-министр Украины Арсений Яценюк встретятся с представителями компаний, которые входят в Европейскую бизнес-ассоциацию и Американскую торговую палату. Место проведения: Fairmont Grand Hotel, ул. Набережно-Крещатицкая, 1.

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