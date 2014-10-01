Завтра состоится встреча президента Украины с иностранными инвесторами
22:25, 01 октября 2014Политика
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Порошенко и Яценюк встретятся с представителями компаний, которые входят в Европейскую бизнес-ассоциацию и Американскую торговую палату.
Завтра состоится встреча президента Украины с иностранными инвесторами / Фото УНИАН
В четверг, 2 октября, Президент Украины Петр Порошенко и Премьер-министр Украины Арсений Яценюк встретятся с представителями компаний, которые входят в Европейскую бизнес-ассоциацию и Американскую торговую палату.
Место проведения: Fairmont Grand Hotel, ул. Набережно-Крещатицкая, 1.
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