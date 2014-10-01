Тарута: Виновные в смерти жителей Донецке должны быть наказаны

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, так он отреагировал на факт сегодняшней гибели в Донецке мирных жителей.

Он напомнил, что под артиллерийский огонь пророссийских боевиков попала общеобразовательная школа № 57, в этот момент там находились 238 человек, из которых 70 детей и 28 учителей, и в результате теракта погибли четыре человека, еще восемь получили ранения разной степени тяжести.

«Цинизм людей, собравших детей на торжественную линейку, чтобы уничтожить их перед объективами российских телекамер, не имеет ни границ, ни оправданий. Особенно на фоне взятых всеми обязательств по прекращению огня», - сказал глава ОДА. Он подчеркнул, что люди, совершившие это преступление, «должны быть найдены и наказаны, где бы они не находились и какими бы регалиями они не обладали».

Читайте такжеКиевский район Донецка подвергся массированному обстрелу, есть жертвы (фоторепортаж)«Я сделаю все от меня зависящее, чтобы информация об этом преступлении поступила во все украинские и международные инстанции, в том числе и уголовные. Убийцам нет и не может быть оправданий», - заявил Тарута.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Донецке погибли 9 мирных граждан и 30 получили ранения.