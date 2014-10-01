В Донецке погибли 9 мирных жителей, ранены 30. Бои продолжаются
За сегодняшний день в Донецке погибли 9 мирных граждан и 30 получили ранения, по состоянию на 18.00 в районах города идут боевые действия.
Reuters
Об этом сообщает сайт Донецкого городского совета.
По информации Управления ГСЧС Украины в Донецкой области, зафиксировано попадание снарядов в Куйбышевском районе.
На Киевском проспекте возле остановки "Ул. Полиграфическая" снаряд попал в маршрутку. В результате погибли 6 человек, пострадало 7 человек, которые находились в автобусе, и 18 прохожих.
В результате обстрела пострадала общеобразовательная школа № 57. Взрывной волной там выбиты окна первого и второго этажей, осколками повреждены фасад, а также внутреннее убранство стен. Осколочные ранения получили пять человек, погибли учитель биологии и двое родителей учеников.
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Енергоподающие предприятия сегодня восстанавливали сети в Киевском районе. Остается обесточенной 141 трансформаторная подстанция.