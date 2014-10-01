В Донецке погибли 9 мирных жителей, ранены 30. Бои продолжаются

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Об этом сообщает сайт Донецкого городского совета.

По информации Управления ГСЧС Украины в Донецкой области, зафиксировано попадание снарядов в Куйбышевском районе.

На Киевском проспекте возле остановки "Ул. Полиграфическая" снаряд попал в маршрутку. В результате погибли 6 человек, пострадало 7 человек, которые находились в автобусе, и 18 прохожих.

В результате обстрела пострадала общеобразовательная школа № 57. Взрывной волной там выбиты окна первого и второго этажей, осколками повреждены фасад, а также внутреннее убранство стен. Осколочные ранения получили пять человек, погибли учитель биологии и двое родителей учеников.

Читайте такжеКиевский район Донецка подвергся массированному обстрелу, есть жертвы (фоторепортаж)Опять пострадало здание Киевского райсовета. С целью безопасности его функционирование будет осуществляться в Донецком горсовете.

Енергоподающие предприятия сегодня восстанавливали сети в Киевском районе. Остается обесточенной 141 трансформаторная подстанция.