Появилось видео, как в Махницкого летит около десятка тортов
21:11, 01 октября 2014Политика
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Во время пресс-конференции бывшего Генпрокурора Олега Махницкого шестеро парней забежали в зал и бросили в него около десятка «Киевских тортов».
Во время пресс-конференции Махницкого забросали тортами / ТСН
Махницкий успел спрятаться под стол, поэтому испачкался только костюм.
Сразу после инцидента неизвестные покинули зал и скрылись в неизвестном направлении.
После этого инцидента пресс-конференция продолжилась, а правоохранители задержали одного из участников акции.
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Во время пресс-конференции Махницкого забросали тортами
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