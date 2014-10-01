Появилось видео, как в Махницкого летит около десятка тортов

Махницкий успел спрятаться под стол, поэтому испачкался только костюм.

Сразу после инцидента неизвестные покинули зал и скрылись в неизвестном направлении.

После этого инцидента пресс-конференция продолжилась, а правоохранители задержали одного из участников акции.

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