Появилось видео, как в Махницкого летит около десятка тортов

21:11, 01 октября 2014
Политика
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Во время пресс-конференции бывшего Генпрокурора Олега Махницкого шестеро парней забежали в зал и бросили в него около десятка «Киевских тортов».

Під час прес-конференції Махніцького закидали тортами / ТСН

Махницкий успел спрятаться под стол, поэтому испачкался только костюм.

Сразу после инцидента неизвестные покинули зал и скрылись в неизвестном направлении.

После этого инцидента пресс-конференция продолжилась, а правоохранители задержали одного из участников акции.

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