Махницкий утверждает, что не покупал недвижимость в Украине или Великобритании

В частности Махницкий отметил, что не покупал ни столичный отель Hyatt, ни недвижимость в Лондоне. Также он отрицает факт присвоения им $300 млн и драки с его участием, которая якобы состоялась на базе отдыха «Лесная» в Вышгородском районе.

«Все эти факты не имеют под собой никакой доказательной базы. К сожалению, я не понимаю, почему журналисты распространяют непроверенную информацию, которую берут с сайтов, печатают фейковые новости. Например, выяснить факт купли-продажи отеля Hyatt очень просто: можно было обратиться или ко мне, или к собственнику этого объекта господина Таруты. Да и откуда у меня такие деньги, если учитывать что отель оценивают в $150 млн», - отметил Махницкий.

В доказательство своих слов он продемонстрировал присутствующим свой заграничный паспорт, в котором только одна виза в Великобританию, которую он посетил во главе делегации в конце апреля. Также Махницкий зачитал справку с базы отдыха «Летняя» и территории которой якобы произошла драка с его участием. В частности в справке отмечалось, что фото, распространенные в интернете - фальшивые и сделаны в 2006 году. После этого Махницкий показал справку о том, что он не является владельцем отеля Hyatt и никогда не подавал пакета документов на перерегистрацию прав собственности на этот объект недвижимости.

Одной из возможных причин кампании в СМИ Махницкий назвал тот факт, что он до сих пор занимается расследованием убийств участников акций протеста на Майдане независимости - сейчас экс-глава ГПУ входит в состав международной комиссии по расследованию этих событий. «Фактически сейчас я занимаюсь теми же делами, что и во время пребывания на должности Генерального прокурора», - подчеркнул Махницкий.

Отвечая на вопрос журналистов, кому выгодно его дискредитировать, если он не идет в политику, Олег Махницкий напомнил, что за время занятия им должности Генпрокурора было открыто более 1 тыс. уголовных дел в том числе и против высокопоставленных чиновников.

«Я не могу точно сказать, кто заказал против меня эту черную кампанию, это должны выяснять правоохранительные органы. И уверен, что это делается лишь с одним намерением: дискредитировать меня в глазах общественности и таким образом отвести внимание от своих противоправных поступков», - считает экс-генпрокурор.

Кроме этого он отметил, что сам готов пройти процесс люстрации, потому что никогда не работал ни в КГБ, ни в СБУ, ни в правительстве Януковича.