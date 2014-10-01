Командир "Лтавы" готов привести батальон в ЦИК, чтобы отстоять право на регистрацию

Командир батальона территориальной обороны «Лтава» Андрей Баранов за отказ в регистрации его кандидатом в нардепы готов привести свое подразделение в ЦИК и «отстоять законную справделивость». Об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, только с утра он и еще 7 кандидатов в нардепы – мажоритарщиков из всех округов Полтавской области создали «Полтавский патриотический блок» и потребовали люстрации губернатора области Виктора Бугайчука, усиления охраны терграницы Полтавской области, как ЦИК уже издало постановление об отказе в регистрации его кандидатом в нардепы.

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«Отказ оформлен и основан на формальном поводе. Мы готовим иск в суд и там я буду отстаивать свое право быть зарегистрированным и избранным. Я готов отстаивать свои права вплоть до того, что батальон «Лтава» придет в ЦИК отстаивать справедливость. Мы были на Майдане, участвовали в Автомайдане и теперь готовы противостоять ЦИК, чтобы отстоять свои законные права и показать другим, что вместе мы победим!», - сказал командир батальона.

Напомним, в парламенте может впервые появиться Полтавский патриотический блок.

Как сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии, на заседании 30 сентября комиссия отказала в регистрации 162 кандидатам в народные депутаты Украины, в том числе и Баранову А. П. в ОИО №145, "в связи с отсутствием документов, указанных в части второй ст. 55 избирательного закона".