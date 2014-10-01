26-летний сын Яремы стал одним из руководителей Госреестра всего за 4 месяца работы на госслужбе

Сын генпрокурора Валерий Ярема пришел в аппарат Укргосреестра в июне 2014 года, а в сентябре уже возглавил департамент в Госреестрслужбе.

Об этом говорится в ответе ГРС на запрос "Украинской правды".

Как сообщили в Госреестре, Ярема-младший имеет полное высшее образование: в 2011 году получил степень магистра права в Киевском университете Шевченко, а в 2013-м окончил отделение психологии в педуниверситете Драгоманова.

"С июня 2014 года Ярема В. В. работает в аппарате Укргосреестра. До этого момента работал в Министерстве юстиции. На должность директора Департамента регистрации имущественных прав на недвижимое имущество Ярема В. В. назначен 17 сентября 2014 года", - говорится в документе.

Общий стаж работы Яремы-младшего составляет 6 лет.

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В ГРС рассказали, что после назначения сын генпрокурора фактически исполнял обязанности директора департамента, "в связи с болезнью директора".

В ответе пояснили, что к полномочиям возглавляемого Яремой департамента входит разработка нормативно-правовых актов в сфере регистрации недвижимости, проведение их экспертиз и информационно-консультационная работа.

"Ни к полномочиям директора Департамента, ни других работников Департамента не относится проведение государственной регистрации вещественных прав на недвижимое имущество", - пояснили в ГРС.

Как известно, генпрокурор Виталий Ярема заверяет, что его сын не берет взяток и зарабатывает на своей должности 6,5 тысяч гривень.