Через "Гуково" с територии РФ в Украину зашли 200 человек в штатском
11:00, 01 октября 2014Политика
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Со стороны пункта пропуска "Гуково" из России в Украину зашли 200 человек в гражданской одежде с признаками военной выправки.
REUTERS
Об этом сообщил председатель Луганской областной госадминистрации Геннадий Москаль со ссылкой на информацию граждан, проживающих на контролируемой боевиками "ЛНР" территории.
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По его данным, часть из них осталась в поселке Красноармейское, часть - в Свердловске, которые контролируются боевиками. Очевидно, российские военные в штатском будут формировать отдельные группы для осуществления разведывательно-диверсионной деятельности на территории Украины, отметил Геннадий Москаль.
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