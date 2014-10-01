Через "Гуково" с територии РФ в Украину зашли 200 человек в штатском

Об этом сообщил председатель Луганской областной госадминистрации Геннадий Москаль со ссылкой на информацию граждан, проживающих на контролируемой боевиками "ЛНР" территории.

Читайте такжеТымчук: в Донецке исчезают российские военные

По его данным, часть из них осталась в поселке Красноармейское, часть - в Свердловске, которые контролируются боевиками. Очевидно, российские военные в штатском будут формировать отдельные группы для осуществления разведывательно-диверсионной деятельности на территории Украины, отметил Геннадий Москаль.