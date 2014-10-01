"ДНР" выдает российские паспорта, в "ЛНР" доставили шевроны "Харьковской народной республики"

На территориях, контролируемых террористическими группировками "ЛНР" и "ДНР", зафиксирована деятельность криминальных групп из России, занимающихся крадеными автомобилями и контрабандой.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"В организации переправки украденных автомобилей с Донбасса на территорию РФ активно участвуют офицеры ВС РФ", - отметил он.

Также эксперт пишет, что в террористической организации "ДНР" резко активизировался процесс выдачи российских паспортов. В первую очередь ими обеспечиваются пенсионеры.

В то же время, в штаб террористической организации "ЛНР" зафиксирована доставка партии шевронов "Харьковской народной республики".