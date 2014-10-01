Каспаров обвинил ЕС и США в лицемерии за отказ предоставить Украине оружие

Такое заявление сделал оппозиционный российский политик Гарри Каспаров в интервью Yahoo News, передает Deutsche Welle.

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В то же время оппозиционер раскритиковал президента США Барака Обаму и европейских политиков. По мнению Гарри Каспарова президент США слишком поздно отреагировал на агрессию Путина в Украине, что в итоге привело к аннексии Крыма. А равнодушие европейских лидеров к действиям российского президента, он сравнил с самоуспокоением, которое царило в мире накануне Второй мировой войны.

При этом он назвал лицемерием, что Вашингтон и его западные союзники договорились о поставках оружия сирийским повстанцам, которые борются с джихадистами, и отказали в аналогичной просьбе Украине.

Оппозиционер также поддержал режим санкций против России, отметив, что в определенный момент они нанесут вред не только российской экономике, но и лично Владимиру Путину и его ближайшему окружению. Но для этого, по мнению Гарри Каспарова, их необходимо сохранить по крайней мере до марта 2015 года.

Кроме этого, оппозиционер подчеркнул, что Владимир Путин может зимой выступить с угрозами перекрыть поставки газа в Европу в качестве рычага для смягчения санкций. При этом, считает оппозиционер, российский президент блефует. "Он играет в покер, когда все остальные играют в шахматы", - заявил Гарри Каспаров.

Политик также высказался за перенос в другую страну чемпионата мира по футболу, который должен пройти в России в 2018 году. По словам Гарри Каспарова он не ждет для России ничего хорошего, пока Владимир Путин сидит в Кремле, и готовится к наступающей холодной зиме".