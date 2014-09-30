ЕС оставил в силе санкции против РФ

Об этом сегодня в Брюсселе после завершения заседания Комитета постоянных представителей ЕС (COREPER) сказала представитель главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон Майя Кочсьянчич, передает собственный корреспондент УНИАН.

„На основании оценки Внешней службы и Комиссии, Комитет постоянных представителей сегодня осуществляет всесторонний обзор ситуации в восточной Украине. COREPER разделяет анализ относительно того, что в то время, как были зарегистрированы обнадеживающие события в политическом процессе и в реализации некоторых аспектов Минского протокола, некоторые части этого протокола еще должны быть выполнены”, - сказала она.

Косьянчич заверила, что Европейский Союз будет продолжать внимательно следить за развитием событий на месте и пересматривать выполнение Минского протокола. „ЕС напоминает о своей полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины”, - подчеркнула она.

Читайте такжеКандидат в Еврокомиссары по расширению политики соседства считает Украину своим приоритетом Представитель Эштон добавила, что ЕС опять подтвердил центральную роль, которую играет специальная миссия наблюдателей ОБСЕ, и выражает готовность, в частности, обеспечить ее необходимой человеческой и материальной поддержкой для выполнения своих задач. „ЕС также будет усиливать свои гуманитарные усилия и усилия, направленные на реконструкцию в восточной Украине. ЕС будет продолжать поддерживать усилия по проведению реформ в Украине, в том числе, путем реализации Соглашения об ассоциации, что составляет основу договорных отношений между Украиной и ЕС. ЕС также будет продолжать свое активное взаимодействие со сторонами, чтобы достичь мирного решения кризиса в восточной Украине”, - перечислила она.

Косьянчич в очередной раз подтвердила, что если ситуация на месте позволит, Комиссия и Европейская служба внешних связей предложат Совету выдвинуть предложения о внесении изменений, приостановить или отменить набор действующих санкций полностью или частично.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября в Минске по итогам Трехсторонней встречи контактной группы по урегулированию кризиса в Украине был подписан меморандум. Документ состоит из 9-ти пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведения наступательных действий.

Согласно меморандуму, противоборствующие стороны обязуются отвести свою тяжелую военную технику от условной линии фронта на 15 км каждая. Вдоль всей российско-украинской границы будет работать наблюдательная миссия ОБСЕ.

Первая договоренность о прекращении огня была достигнута 5 сентября также в Минске. Однако, на востоке Украины и боевики, и российские военные продолжают обстреливать мирное население и силы АТО.

Сегодня, 30 сентября, руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук сообщил, что за время перемирия (с 5 сентября) боевики и армия РФ обстреляли украинских военных более тысячи раз.

По его данным, в зоне боевых действий на Донбассе самая напряженная ситуация сохраняется в районе н.п. Донецк, Марьинка, Никишино, Счастье, Смелое.