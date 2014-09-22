Россия планирует дальнейшую экспансию в Европе - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак сегодня на брифинге в Киеве.

«У Путина в планах - это Прибалтика, мы знаем, что там есть города, в которых проживают исключительно этнические русские, например Нарва. Вторая его цель - это северный Казахстан», - заявил он.

Читайте такжеПутин превзошел всех радикалов России - экспертБадрак отметил, что «Путин никогда не делает скоропалительных шагов, он всегда очень тщательно изучает через заявления своих прислужников, которые делают громкие заявления о захвате, например, заявления Жириновского, Затулина, а затем изучается международная реакция».

«После этого происходит силовое зондирование - нарушение воздушного пространства или похищение людей (был похищен эстонский офицер), и дальнейшие шаги - это возможный залет ракеты на территорию, случайный, или высадка подразделения», - отметил он.

Эксперт напомнил, что «в 2006 году в Феодосии на пляже высадилась морская пехота РФ. Это была, так сказать, репетиция того, как можно высаживаться и десантироваться на территорию Украины».

«Четко понятно, что Путин поставил на карту все, для него эта «Новороссия» - это лишь маленький этап, который он использует для изучения международной реакции, для него это является главным критерием, и если реакции нет, если он едет на G-20, то он дальше будет «рубить» проход к Крыму», - убежден эксперт.