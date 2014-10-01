Наблюдатели ОБСЕ мониторят только позиции украинской армии - журналист

Во время онлайн-конференции на ТСН.иа сказал военный журналист Андрей Цаплиенко.

"На позиции боевиков их просто не пускают. Как только автомобиль с сотрудниками ОБСЕ приближается к позициям боевиков, они открывают предупредительный огонь. Естественно, что эти наблюдатели разворачиваются и уезжают", - рассказывает журналист.

Читайте такжеТымчук усомнился в объективности наблюдателей ОБСЕ

Цаплиенко отметил, что Украина со своей стороны придерживается всех договоренностей, не пугает сотрудников ОБСЕ, поэтому получается, что наблюдатели мониторят только одну сторону.

"Они[говорят, что] в "ДНР" нет тяжелой техники, потому что они не могут попасть на их территорию и посмотреть, где она стоит. А украинскую тяжелую технику выявляют и заставляют не вести даже ответный огонь", - говорит Цаплиенко.