Количество российских военных на территории Украины не уменьшается - НАТО

Об этом заявил официальный представитель НАТО Джей Джанзен, пишет Украинская правда со ссылкой на The Daily Star.

"Сотни российских военных, в том числе сцецпризначенцы, до сих пор остаются на территории Украны", - сказал он, добавив, что сокращение численности войск на прошлой неделе не наблюдалось, и около 20 тысяч солдат, по-прежнему, находятся недалеко от границы Украины.

Читайте такжеГлава МИД Австрии: российские войска должны быть выведены также из Крыма

Напомним, заместитель министра обороны России Николай Панков заявляет, что Россия не является участником событий, которые происходят на востоке Украины.