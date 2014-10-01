Количество российских военных на территории Украины не уменьшается - НАТО
01:24, 01 октября 2014Политика
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На территории Украины продолжают находятся российские военные.
REUTERS
Об этом заявил официальный представитель НАТО Джей Джанзен, пишет Украинская правда со ссылкой на The Daily Star.
"Сотни российских военных, в том числе сцецпризначенцы, до сих пор остаются на территории Украны", - сказал он, добавив, что сокращение численности войск на прошлой неделе не наблюдалось, и около 20 тысяч солдат, по-прежнему, находятся недалеко от границы Украины.
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Напомним, заместитель министра обороны России Николай Панков заявляет, что Россия не является участником событий, которые происходят на востоке Украины.
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