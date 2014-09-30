Боевики из танков обстреляли аэропорт Донецка

Как сообщил руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети, "в 6.15 боевики обстреляли аэропорт из танков, в близлежащих районах зафиксировано скопление более 100 террористов".

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По его информации в районе Донецка проведена ротация боевиков и российских наемников. "Освободившиеся подразделения отправлены на более спокойные участки "фронта". В двух районах Донецка отмечены перестрелки между подразделениями ВС РФ и группами террористов", - написал Дмитрий Тымчук.

Кроме этого, он сообщил, что зафиксирован выезд из Донецка в сторону территории России как минимум 2 КамАЗов с "грузом 200" - российских наемников, погибших при штурмах аэропорта.