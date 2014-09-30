Тымчук: боевики нанесли более 40 огневых ударов по позициям сил АТО

Об этом на своей странице в соцсети сообщил руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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По его данным, 2 раза подвергались обстрелам подразделения сил АТО в районе населенных пунктов Счастье, Санжановка, Редкодуб, Чернухино, Марьинка, Красногоровка, еще 3 раза наносились огневые удары и 2 раза осуществлялись попытки штурма блокпоста возле населенного пункта Малоорловка. "4 раза обстреливались из ствольной и реактивной артиллерии позиции возле населенного пункта Тоненькое, и 5 раз нанесен огневой удар по опорному пункту в районе населенного пункта Никишино", - сообщает Дмитрий Тымчук.

Кроме этого, он сообщает, что боевики атаковали позиции сил АТО возле населенных пунктов Смелое, Новобахмутовка, Старогнатовка, Дебальцево, Камянка и аэропорт "Донецк".