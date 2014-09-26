Число убитых и пропавших без вести солдат РФ на Донбассе достигло 4 тысяч – активистка

Об этом сегодня в кризисном медиа-центре заявила Елена Васильева, российская правозащитница, основательница Facebook-группы "Груз 200" из Украины в Россию".

"В первую очередь я хотела обратится к российским матерям, к тем самым женщинам, которые рискуют сейчас не дождаться своих детей с войны. Самое важное для каждой матери, чтобы ее ребенок был жив", - говорит правозащитница.

По словам Васильевой, в России идет "совершенно жуткая пропаганда в отношении Украины". Согласно подсчетам, заявила она, в общей сложности 4 тысячи российских военных и наемников погибли или пропали без вести в ходе конфликта на Донбассе.

Читайте такжеРоссийских военных увольняют за отказ ехать "на учения" – СМИ"Но у нас совершенно неизвестна цифра тех людей, которые были ранены и которые могли скончаться от ранений и тяжелых болезней. Эта цифра скрывается очень серьезно. Сейчас Украина хоть немножечко может вздохнуть, потому что вчера вечером в Печенгу назад так сказать "с учений" вернулась морская пехота, мотострелковая. То есть это группа отведенная от ваших границ", – добавила правозащитница.

Ранее Васильева сообщала, что убитых на Донбассе солдат РФ увольняют задним числом, а родственников оставляют без соцпособий.