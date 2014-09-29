Наливайченко считает недопустимой дискриминацию украинцев в Крыму



Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Мы не признаем аннексию и оккупацию Крыма и никогда ее не признаем», - подчеркнул Наливайченко.

«То, что сейчас оккупационная администрация применяет дискриминацию, давление, аресты, допросы, физическое и психическое запугивание и против Меджлиса крымских татар, и против простых украинцев, которые находятся, проживают на территории Крыма, является абсолютно незаконным», - заявил Наливайченко.

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«Поэтому государство по мере возможностей Украины, с использованием международной защиты, непризнания любого незаконного решения на временно оккупированной территории уже с позиции Киева, Генеральной прокуратуры и других правоохранительных ведомств, немедленно отменяет и никогда не признает применение незаконных методов, незаконных администраций, и тем более спецслужб иностранного государства на территории Крыма», - заверил глава СБУ.

«Применение таких методов недопустимо. Как никогда мир не признает аннексию, так никогда не будет признана законность преследования любого украинца, независимо от того, является ли он крымским татарином или русским по происхождению», - добавил он.