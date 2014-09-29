Доказательная база по делам Януковича, Азарова и Клименко собрана - СБУ

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Вместе с Генеральной прокуратурой мы сейчас находимся в каждом из этих дел, и в отношении Януковича, и относительно Клименко, и в отношении Азарова в стадии, когда они должны быть осуждены украинскими судами. Состоялось предъявления подозрений этим лицам в Украине, украинскими правоохранительными органами, Генпрокуратурой Украины, по материалам, в том числе и СБУ», - сказал Наливайченко.

Читайте такжеЯнукович переоформил свой авиапарк на фирму в офшорной зоне

«Ответственно говорю, доказательная база собрана. Этап предъявления подозрения в строгом соответствии с нашим законодательством также мы прошли. Вопрос за тем, чтобы они были возвращены в Украину и предстали перед судом", - заявил глава СБУ.

Читайте такжеСын Азарова потерял 3 миллиона евро из-за санкций в Италии - СМИ

Кроме этого, Наливайченко добавил, что "они должны быть доставлены в принудительном порядке в украинский суд для вручения судом им подозрения, применение меры пресечения, то есть арест, конфискация по решению суда активов, недвижимости, имущества и счетов, которые все мы сейчас задокументировали и передали в рамках дела или уголовных производств в отношении каждого из этих лиц, но и других, в том числе, бывших правоохранителей и чиновников в ГПУ. Поэтому можно утвердительно говорить о том, что пришло время доставлять этих лиц в суд", - отметил глава ведомства.