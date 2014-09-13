США и страны НАТО готовы мобилизовать все силы для поддержки Украины - Обама

Соединенные Штаты Америки, страны НАТО, а также их партнеры готовы мобилизовать все силы для изоляции Российской Федерации и поддержки независимости и свободы Украины.

Об этом президент США Барак Обама заявил на мероприятии в Балтиморе по сбору средств в фонд Демократической партии, передает ИТАР-ТАСС.

«Благодаря лидирующей роли США в этом вопросе мы видели все 28 стран-членов НАТО и их партнеров, готовых мобилизовать все силы для изоляции России и поддержки независимости и свободы Украины», - сказал Обама.

Он также отметил, что, поддерживая Украину, США отстаивают основополагающие международные принципы и нормы, а не свои геополитические интересы.

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«США не просто собираются следить за тем, что происходит, а будут продолжать предпринимать усилия не только потому что сама Украина столкнулась с угрозой национальной безопасности, но и потому что Соединенные Штаты намерены отстаивать основополагающие международные принципы и нормы», - подчеркнул Обама.

При этом он добавил, что ситуация в Украине не создает прямых угроз для США.

«У нас очень маленькая торговля с Украиной, и геополитически этого нет… То, что происходит в Украине, не представляет прямых угроз для нас», - резюмировал президент США.

Как сообщал УНИАН, в марте этого года Россия вопреки всем международным нормам аннексировала Крым, чем вызвала наибольший со времен "холодной войны" кризис в отношениях с западными государствами, которые уже ввели против нее несколько этапов санкций.

С апреля Россия активно поддерживает пророссийских боевиков в Донбассе и ввела свои регулярные войска.

В конце июля и в первых числах августа Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий России, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте – после аннексии Россией украинского Крыма.

Вчера, 12 сентября, вступили в силу новые санкции ЕС против РФ, которые усилили ограничения на продажу оружия российскими оборонными компаниями. Они также включают запрещение финансирования странами ЕС российских энергетических компаний таких как «Роснефть», «Транснефть» и «Газпромнефть».

Министерство финансов США, со своей стороны, добавило «Сбербанк России» в список российских государственных банков, которым ограничено финансирование. США также ввели запрет на экспорт товаров, сервиса и технологий для глубоководных и прибрежных проектов для пяти российских фирм. Еще пяти государственным оборонно-технологическим компаниям заблокировали активы.