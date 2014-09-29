Диверсанты могут сеять панику в Мариуполе - штаб обороны

В Мариуполе могут действовать группы диверсантов.

Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель начальника «Штаба обороны Мариуполя» Роман Соколов, сообщает портал "Новости Донбасса".

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«По информации спецслужб, в городе могут присутствовать вражеские диверсанты. Они могут готовить террористические акты, пытаться посеять панику», - отметил Соколов.