Вчера группа диверсантов пыталась проникнуть в Мариуполь

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, 25 сентября в 22.10 пограничный наряд «Засада» от Донецкого отряда обнаружил в районе железнодорожного переезда на дороге «Запорожское – Новоселовка» разведочно-диверсионную группу в количестве до 15 человек с оружием, которые высадились с грузового поезда, следовавшего из Донецка в направлении Мариуполя.

«В результате боевого столкновения диверсанты отступили в лесопосадку, а впоследствии вернулись в контролируемую террористами зону», - проинформировали в пограничной службе.

Пострадавших среди пограничников нет. Пограничники совместно с другими силами АТО проводят мероприятия по зачистке территории, через которую передвигались террористы.

Читайте такжеПод Мариуполем боевики обстреляли тяжелой артиллерией поселок Талаковка - городской штаб АТОКроме того, по данным ведомства, 25 сентября с 12.40 до 13.10 в районе н.п. Сартана Донецкой области боевиками был осуществлен минометный обстрел блок-поста, расположенного на перекрестке дорог «Коминтерново, – Мариуполь – Толаковка». Пострадавших среди пограничников нет.

Еще во время обстрела разведывательной группой от сил АТО был задержан местный житель, осуществлявший координацию обстрела блокпостов украинских силовиков, прибавили в пограничной службе.