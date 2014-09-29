В Луганской области несовершеннолетний парень подорвался на снаряде от РПГ-7

Как сообщила на своей странице в социальной сети начальник пресс-службы ГУ МВД в области Татьяна Погукай, 28 сентября в дежурную часть милиции поступило сообщение о том, что в 13.00 в селе Подгоровка Старобельского района произошел взрыв.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что взрыв произошел во флигеле во время неосторожного обращения 17-летнего парня со снарядом от гранатомета «РПГ-7».

Читайте такжеВ Лисичанске на мине подорвались двое школьников, один умерВ результате взрыва мальчик получил телесные повреждения в виде политравмы, контузии, травматической ампутации правой руки, многочисленных осколочных ранений головы, грудной клетки, живота, верхних и нижних конечностей и был госпитализирован в больницу. С места происшествия изъяты фрагмент донной части взрывателя со снаряда «РПГ-7», металлические осколки.

Данный факт зарегистрирован.

Кроме того, 28 сентября в 20.30 сотрудники следственно-оперативной группы Старобельского районного отдела милиции во время осмотра приусадебного участка по месту жительства 20-летнего мужчины в селе Подгоровка обнаружили и изъяли четыре снаряда от «РПГ-7». Данный факт зарегистрирован. Проводится проверка.

Это далеко не первый такой случай в зоне АТО. Так, в конце июля сообщалось, что в селе Берестовое Артемовского района Донецкой области девять детей пострадали от взрыва мины.

Справка УНИАН. "РПГ-7" - ручной противотанковый гранатомет советского производства, предназначен для поражения танков, самоходно-артиллерийских установок и других бронированных средств противника. Кроме того, он может быть использован для уничтожения живой силы противника, находящейся в легких укрытиях, а также в сооружениях городского типа.